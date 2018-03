Ist Alicia Vikander die bessere Lara Croft?

Auf der Suche nach ihrem seit sieben Jahren verschollenen Vater Lord Richard findet die 21-jährige Lara Croft (Alicia Vikander) in Hongkong endlich Hinweise auf dessen Verbleib. Die „Endurance“, das Schiff, das sie besteigt, gerät in der brodelnden Teufelssee in einen Sturm. Lara kann sich auf das Eiland Yamatai retten. Die Genese einer Überlebenskünstlerin.