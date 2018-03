AUA-Betriebsversammlung nun kommenden Donnerstag

Statt an zwei Tagen wollen die Belegschaftsvertreter ihre Kollegen nun in einer einzigen Versammlung über den Stand der Kollektivvertragsverhandlungen informieren. Das sei eine Art Entgegenkommen gegenüber den Fluggästen auch in Hinblick auf den Osterreiseverkehr, sagte Gewerkschafter Johannes Schwarcz am Mittwoch. Nichtsdestoweniger werde die Betriebsversammlung so lange dauern, bis alle Mitarbeiter ausreichend informiert sind.