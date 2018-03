„Winchester“: Helen Mirren im Geisterhaus

Die Waffen der Winchester Repeating Arms Company hinterließen weit mehr als Schmauchspuren in der Geschichte der Vereinigten Staaten, forderten Bürgerkrieg und Sklavenverfolgungen doch viele Menschenleben. Kein Wunder, dass sich Sarah Lockwood Winchester (Helen Mirren), Witwe und Erbin der Firma, von den Seelen der unschuldig zu Tode gekommenen verfolgt fühlt. Und so baut sie ohne Unterlass an einem Haus, in dem die Geister zur Ruhe kommen sollen.