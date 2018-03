Die tollsten Ostermärkte der Stadt

#4. Ostermarkt Am Hof

Der Ostermarkt am Hof, gesäumt von den neu restaurierten, historischen Gebäuden verschiedenster Epochen, bildet definitiv eines der Oster-Highlights der Stadt. Künstler und Handwerker begeistern etwa eineinhalb Monate mit ihren Stücken und geben Einblick in ihre künstlerischen Tätigkeiten. Palmkätzchen, Ostergestecke, Pinzen, Schmuck und natürlich auch bemalte Ostereier sorgen für Frühlingsgefühle der Extraklasse.

Wann: 16. März bis 2. April

Wo: 1., Am Hof