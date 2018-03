Unternehmen „3M“ fährt Produktion wieder hoch

„Wir wollen die Produktion in nicht zerstörten Bereichen schnell wieder aufnehmen und unsere Kunden beliefern“, kündigt „3 M“-Geschäftsführer Jens Milde bereits einen Tag nach dem Großbrand in der Schleifmittel-Fabrik in Villach an. Wie die Firma erklärt, sei etwa ein Drittel der Betriebsanlage zerstört worden, die genaue Schadenshöhe stehe noch nicht fest – sie dürfte aber in die Millionen gehen.