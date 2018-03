Fünf Irrtümer über Zecken

In der Stadt besteht keine Zecken-Gefahr!

Ganz Oberösterreich gilt als Risikogebiet. Auch im Stadtgebiet gibt es Zecken, etwa in Parks oder Freibädern. Man ist auch hier vor einem Biss sicher nicht in Sicherheit, auch wenn Menschen, die sich öfter in der Natur aufhalten, natürlich ein größeres Risiko haben.