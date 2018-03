Die „Fünf Freunde“ diesmal im Tal der Dinosaurier

In „Das Tal der Dinosaurier“, so der Untertitel, verschlägt es die aufgeweckten Kids diesmal und lässt sie so zu Enid Blytons Helden werden. Doch erst stoppt sie eine Autopanne. Das fade Kaff, in dem sie landen, ist gleich viel interessanter, als sie die Bekanntschaft Martys machen, der damit prahlt, sein verstorbener Vater habe ein Dinosaurierskelett entdeckt. Und auf den Sensationsfund sind nicht nur die fünf Freunde scharf …