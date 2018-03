Tierquäler treiben ihr Unwesen

Binnen kürzester Zeit ratterten die Warnungen herein: Montagfrüh wurden etwa Giftköder in der Körblergasse, im Bereich der Wirtschaftskammer, gefunden. Am gleichen Tag meldete eine Hundebesitzerin, dass in der Ulmengasse unweit der LKH Graz-Südwest-Wiese große Fleischstücke weit verstreut herumlagen. Ebenfalls noch am Montag warnte eine Frau in Peggau vor einem Unbekannten, der Köder in private Gärten warf. Ihr Hund kämpft ums Überleben.