Frau litt Todesängste

Todesängste musste eine 47-Jährige in ihrem Einfamilienhaus in Haselsdorfberg, Gemeinde Haselsdorf-Tobelbad, ausstehen. Die Frau wurde am helllichten Tag, am Dienstag gegen 10 Uhr, von zwei maskierten Unbekannten überfallen. Sie wurde nicht nur beraubt, sondern auch gefesselt in den Heizraum gesperrt.