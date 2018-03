Mike Singer und Vanessa Mai hautnah in Wels

Liebling der Girls

Vor allem der 18-Jährige Singer gilt als Liebling der weiblichen Fans, die sich, um ihr Idol live sehen zu können, schon mal sechs Stunden für ein Konzert anstellen. Der Sänger wurde via Internet bekannt und schaffte es mit seinem aktuellen Album „Deja Vu“ auf Platz eins der deutschen Hitparade. Natürlich wird er Songs daraus bei seinem Auftritt am 13. Juli in Wels performen.