Kreisky: Österreichische Kratzbürstigkeit

Am Reibebaum

Wie wohltuend ist da der Blick zu den so oft belächelten kleinen Nachbarn, die im Pop und Rock aber nicht nur in punkto Humor kilometerweiten Vorsprung besitzen, sondern auch in textlicher Finesse, der gesellschaftlich notwendigen Sozialkritik oder der kompositorischen Güte. All das vereinen die oberösterreichisch-wienerischen Indie-Rock-Urgesteine Kreisky seit Jahren par excellence. Natürlich können Franz Wenzl und Co. nicht mit der Hipness eingangs erwähnter Hallen- und Beislfüller konkurrieren, doch wenn es um augenzwinkernde Selbstkritik und das bewusste „Aufblatteln“ österreichischer Eigenheiten geht, dann kratzt sich das Quartett noch immer am geschicktesten am großen Reibebaum Österreich.