Mit der „Krone“ zum Eishockey-Ländermatch AUT-ITA

Das Vorbereitungsprogramm besteht aus sechs fünftägigen Camps, das erste beginnt am 18. März in Wien. Die ersten beiden Partien (am 4. April in Budapest und am 5. April in Wien) finden gegen Ungarn statt. Ungarn wird diese Spiele ebenfalls dazu nutzen, den Kader für die Heim-Weltmeisterschaft der Division I Gruppe A zu finden, bei der der Aufstieg in die Top Division das Ziel ist. Das vierte Camp wird in Innsbruck stattfinden, in dessen Rahmen es zu zwei Länderspielen in Neumarkt (11. April) und Innsbruck (12. April) gegen Nachbar Italien kommen wird. Nach diesem Abstecher nach Tirol werden die letzten beiden Trainingswochen wieder in Wien abgehalten. Im Zuge dieses Trainingslagers absolviert Österreich zwei Länderspiele gegen WM-Aufstiegsaspirant Kasachstan (18. April) sowie Olympia-Teilnehmer Slowenien (19. April), die im Anschluss zur IIHF B-WM reisen, bei der beide Teams den Aufstieg in die Weltgruppe anstreben. In diesem Camp werden die Kandidaten der ausgeschiedenen Halbfinalisten einrücken.