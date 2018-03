3 kuriose Glaubensgemeinschaften die schockieren

Wenn ihr Name nicht schon abschreckend genug ist, dann sicher ihr Slogan: „Save the planet - kill yourself!“ Die „Church of Euthanasia“ wurde von Reverend Chris Korda gegründet, die von einem Alien träumte, welches ihm mitteilte, dass das Ökosystem der Erde aufgrund von Überbevölkerung zusammenbricht. Gleich nach ihrer Gründung 1992 machten sie die Medien und Bevölkerung mit ihren abstrakten Forderungen auf sich aufmerksam. Die „Religion“ besteht aus vier Grundsäulen: Selbstmord, Abtreibung, Sodomie und Kannibalismus. Mithilfe dieser vier Punkte soll das Bevölkerungswachstum nicht nur gestoppt, sondern reduziert werden, da die Menschen Schuld an der Zerstörung der Umwelt wären. In den 1990er-Jahren trat Chris Korda auch in der Jerry-Springer-Show auf und wurde dadurch einem noch größeren Publikum vorgestellt. Die absurden Forderungen gipfelten in einem geschmacklosen Höhepunkt: Die „Church of Euthanasia“ versuchte erfolglos, eine Telefonleitung zu installieren, die potenziellen Selbstmördern, Tipps für den Suizid geben sollte. Da das nicht gelang, posteten sie schließlich diverse Anleitungen für den perfekten Selbstmord auf ihrer Homepage. Nach zehn verrückten Jahren wurde es letzlich ruhig um die „Church of Euthanasia“. Die Website ist aber noch immer online.