Laurastar Smart U: Das smarte Bügeleisen im Test

Fazit: Das Smart U von Laurastar ist ein technologisch hochgerüstetes, in vielerlei Hinsicht praktisches und durchdachtes Bügelsystem. Sonderlich smart ist es allerdings nicht – zum Glück, wohlgemerkt, denn so lässt es sich auch ganz ohne App bügeln. Zudem läuft man nicht Gefahr, eines Tages „dampflos“ dazustehen, weil das System nicht länger unterstützt wird und dementsprechend auch keine Firmware-Updates mehr erhält. Ähnliches konnte man unlängst bei smarten Lautsprechern beobachten. Das Smarte am Smart U ist also lediglich ein Extra, dessen Inanspruchnahme optional bleibt. Für Bügelanfänger (wie mich) wäre es wohl dennoch wünschenswert gewesen, wenn das Prinzip der Gamifizierung konsequenter umgesetzt worden wäre, also beispielsweise mehr interaktive Tutorial-Videos zur Verfügung stünden. Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1999 Euro – ein für derartige Bügelsysteme durchaus üblicher Preis - dürfte das Smart U aber ohnehin nichts für Einsteiger und Gelegenheitsbügler sein.