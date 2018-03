Prostituierte packt aus: Der Mann neben dem Freier

Zum einen aus Liebe. Zum anderen ist dieser Mann auch ein bisschen die Visitenkarte/Werbung der Frau. Gut gepflegter „Lude“, viel Geld in der Bude. Oder so ähnlich. Natürlich kommen auch weitere Komponenten dazu wie zum Beispiel das Schutzbedürfnis und, dass die Frauen so akzeptiert werden wollen, wie sie sind. Trotz ihres Berufes. Und wenn jetzt viele den Kopf schütteln über so viel „Naivität“: Dumme Menschen die aus Liebe dumme Dinge tun gibt‘s auch im normalen Leben.