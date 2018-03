krone.at-Ostergewinnspiel: Tag 1

Das stylische City-Flaggschiff der Falkensteiner Hotels & Residences, zentrumsnah und in verkehrsgünstiger Lage zwischen Westbahnhof und Innerer Stadt ist außen wie innen ein architektonisches Highlight, in der Gäste eine spannende Zeitreise zwischen gestern und heute erleben. Die kontemporäre Fassade – ein Konzept des britischen Architekten David Chipperfield. Das Interieur – eine perfekte Kombination aus Biedermeier und Wiener Klassizismus übersetzt in die moderne Designsprache von Star-Designer Matteo Thun. Höchster Komfort, perfekter Service, exquisite Kulinarik und ein exzellentes Spa-Erlebnis im Falkensteiner City SPA machen das Falkensteiner Hotel Wien Margareten zum idealen Ausgangspunkt für einen spannenden City-Trip in eine der schönsten Städte Europas.