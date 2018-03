Almaz Böhm: „Vermisse Karlheinz 365 Tage im Jahr“

Das Buch ist eine Geschichten-Sammlung, die Freunde und Wegbegleiter zusammengetragen haben. Auch Sie haben mehrere Geschichten dazu beigetragen. Um was geht’s in ihren persönlichen Geschichten?

Das Leben mit Karl war facettenreich. Die Geschichten, die ichfür das Buch geschrieben habe, gehen vor allem um unser Leben, wie wir zueinander gefunden haben. Also die Einführung in seine Kultur, sein Kulturleben, in die Musikwelt. Ich schreibe darüber wie wir Weihnachten gefeiert haben mit unseren Kindern, Feiertage gefeiert haben. Aber auch über unsere unvergesslichen Momente in Äthiopien, was wir dort erlebt haben. Auch wie er diese Zeit erlebt hat, was für ihn dabei unvergesslich war – das hat er mir erzählt. Jetzt erzähle ich sie, auch was für ihn in der Vergangenheit vor mir wichtig war.