Das ist ja ekelhaft ...

Ekel ist jedoch offenbar auch anziehend, wie Millionen Follower der US-Hautärztin Dr. Sandra Lee beweisen, die unter dem Pseudonym Dr. Pimple Popper auf ihren YouTube Videos zeigt, wie sie ihre Patienten von diversen Unreinheiten oder Hauterkrankungen befreit. In Großaufnahme und ohne Erbarmen für schwache Nerven. Das Buch „100 Most Disgusting Things on the Planet“ wiederum beschreibt, was die Menschen je nach Kulturkreis als eklig empfinden.