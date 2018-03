Bauchweh auf den Grund gehen!

„Endometriose-Herde können sich in verschiedenen Bereichen des Bauchraums, etwa dem Bauchfell, am inneren Genitale, der Blase, dem Darm oder ausnahmsweise sogar außerhalb des Bauchraums ansiedeln“, erklärt Dr. Hannes Schneiderbauer, Gynäkologe am Klinikum Wels-Grieskirchen (OÖ). „Genau wie Zellen innerhalb der Gebärmutter sind die Wucherungen dem Einfluss von Hormonen unterworfen und können Blutungen auslösen. Als Folge treten mitunter Verwachsungen, Vernarbungen und Entzündungen auf.“