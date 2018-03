Autolenker verletzt Polizist mit Kopfstoß

Beamte der Abteilung für Ausgleichsmaßnahmen wollten den BMW-Lenker in Niederösterreich routinemäßig kontrollieren, doch das verhinderte der 30-jährige Verdächtige, indem er aufs Gas stieg und davonbrauste. Die Beamten in Wien wurden verständigt, Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau hinzugezogen. Zwei Streifenwägen verfolgten somit den Lenker. Im Bereich der Seitenhafenstraße in der Leopoldstadt hielt der Bulgare schließlich an.