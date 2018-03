Stephen Hawkings letzte Botschaft geht um die Welt

Er wolle seine Begeisterung für Physik teilen, sagt Hawking. „Deshalb schaut zu den Sternen und nicht hinab auf Eure Füße. (...) Seid neugierig, und wie schwer auch immer das Leben scheinen mag, so gibt es doch immer etwas, das ihr tun und worin ihr erfolgreich sein könnt. Es kommt darauf an, nicht aufzugeben.“ Hawking litt fast sein gesamtes Erwachsenenleben an der Nervenkrankheit ALS, die ihn die meiste Zeit an einen Rollstuhl fesselte. Seinen Forscherdrang konnte das aber nicht bremsen.