Wenn Intelligenz mehr anturnt als das Aussehen

Der Frühling ist endlich da. Die warme Luft und Sonnenstrahlen bringen auch unsere Gefühle wieder in Wallungen. Die Singles zieht es vermehrt hinaus zum Flirten. Das Aussehen ist dabei das erste, was wir von unserem Gegenüber sehen. Auch wenn es für viele nicht der wichtigste oder einzige Grund ist, sich in den anderen zu verlieben, so ist er zumindest nicht zu vernachlässigen. Schließlich muss man seinen Partner auch körperlich anziehend finden. Doch nicht alle Singles sehen das so. Sapiosexuelle ziehen die Intelligenz dem Aussehen vor.