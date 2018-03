Wien: Viereinhalb Jahre Haft für Volleyballtrainer

Ein Wiener Volleyballtrainer, der von 2000 bis Sommer 2016 sechs unmündige Mädchen sexuell missbraucht hatte, ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht zu einer viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 61-Jährige war damit einverstanden. Der Staatsanwältin war die Strafe bei einem Strafrahmen von einem bis zu zehn Jahren zu gering. Sie meldete Berufung an. Das Urteil ist daher nicht rechtskräftig. In seinem Schlusswort entschuldigte sich der Angeklagte und zeigte sich schuldeinsichtig.