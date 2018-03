Bella Hadid: Wer braucht schon einen BH?

Mit allzu viel Stoff am Körper tut sich Bella Hadid bekanntlich schwer. Immer wieder einmal überrascht die Model-Beauty ihre Fans mit ziemlich durchsichtigen Outfits, unter denen sie meist auf ihre Unterwäsche verzichtet. Dieser Tage lenkte die 21-Jährige in Los Angeles mal wieder alle Blicke auf sich. Kein Wunder: Zwar zeigte sich die brünette Schönheit im karierten Hosenanzug recht züchtig, das, was sie darunter trug - oder nicht eben nicht trug - ließ aber die Auslöser der wartenden Paparazzi glühen.