Freiwillige arbeiten für Tiroler Bergbauern

Knapp 600 Anmeldungen aus 16 Nationen, rund 120 teilnehmende Bergbauernhöfe und 403 vermittelte Einsätze: So sieht die Jahresbilanz 2017 für „Freiwillig am Bauernhof“ aus. „Um die 33.000 Arbeitsstunden wurden von Freiwilligen geleistet“, so Christian Angerer, Obmann der Initiative.