Täglich tolle Preise bei unserem Ostergewinnspiel

In Zusammenarbeit mit Falkensteiner Hotels dürfen wir den findigsten Eiersuchern ab dem 25. März Tag für Tag attraktive Hotelaufenthalte in und um Österreich anbieten. Egal ob Nassfeld, Mühlviertel oder Bad Waltersdorf: Unsere Preise können sich sehen lassen! Unter allen Teilnehmern wird am Ende der große Hauptpreis verlost, nämlich ein All Inclusive-Aufenthalt für 2 Erwachsene und 2 Kindern im Falkensteiner Club Funimation Borik nahe Zadar.