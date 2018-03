Vier Stunden verstörende Videos pro Tag sind genug

YouTube setzt laut dem Bericht – ebenso wie andere Anbieter wie Facebook – bei der Überwachung der hochgeladenen Inhalte auf externe Dienstleister. Die Löschtrupps sind also nicht direkt bei YouTube oder Google angestellt, sondern arbeiten oft als Selbstständige oder für wenig Geld bei externen Firmen, welche die Löscharbeit für US-amerikanische IT-Giganten übernehmen. Solche Zentren gibt es nicht nur in Billiglohnländern, sondern etwa auch in Deutschland. Es ist ein beklemmender Job, an dem viele Menschen zerbrechen.