Froschklauber betreuen 30 Amphibien-Wanderstrecken

Die mobilen Froschzäune hindern die Amphibien am Überqueren der Straße. Sie werden in Kübeln gesammelt und in der Dämmerung in mühevoller Arbeit über die Straße getragen, anschließend im Umfeld des Laichgewässers freigesetzt. Rund 200 Froschklauber und Froschklauberinnen sind auch heuer in den nächsten Wochen im ganzen Bundesland im Einsatz. „An manchen Wanderstrecken Innergebirg brauchen wir aber noch mehr Amphibienschützer“, bittet Jerabek um Unterstützung.