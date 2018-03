Ein riesiger Stern fällt auf den Krauthügel

Die „Stadtinger“ sind sensibel, jede auch nur kleinste Veränderung in ihrem Wohngebiet wird mit Neugier und Sorge beobachtet. So auch die zwei Arbeiter, die auf einer Fläche, die mit kleinen roten Pflöcken markiert ist, Holzlatten im Boden versenkten.

Noch ehe die ersten Anrainer für böse Leserbriefe in die Tasten griffen, klärte sich das Rätsel: Der Künstler Paul Wallach, 1960 in New York City geboren, lässt für die Salzburg Foundation von Walter Smerling und Karl Gollegger einen riesigen Stern in die Landschaft fallen.