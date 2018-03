Wien: Immobilien-Kaufpreise stiegen auf 3870 Euro

Neubauten und Sanierungen als Grund für Preissprung

Dafür ging es in einigen anderen Bezirken kräftig nach oben: In Mariahilf um 18 Prozent auf 4900 Euro, damit ist das die zweitteuerste Gegend Wiens. Zahlreiche Neubauten und hochwertige Sanierungen werden als Grund für den Preissprung angegeben. Ähnlich teuer sind Neubau, Wieden oder Josefstadt (4500 bis 4750 Euro für Eigentumswohnungen oder Häuser), da hielten sich die Anpassungen 2017 aber in Grenzen. Im 8. Bezirk gab’s sogar einen Rückgang um 6 Prozent.