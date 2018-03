„Big Bang Theory“-Stars trauern um Stephen Hawking

Am Mittwochmorgen starb Stephen Hawking im Alter von 76 Jahren. Der britische Astrophysiker hinterlässt nicht nur eine trauernde Familie, sondern auch eine große Fangemeinde. Besonders ans Herz gewachsen ist Hawking den Stars der Sitcom „The Big Bang Theory“, in der der an ALS erkrankte Physiker und Mathematiker mehrfach Gastauftritte hatte. Auf Instagram nahmen Kaley Cuoco, Johnny Galecki und Co. nun von ihrem Freund und Idol Abschied.