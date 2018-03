Physikgenie war auch „Simpsons“-Fan und TV-Star

Das Klischee des Wissenschaftlers, der nur in seiner eigenen Welt lebt, hat Stephen Hawking nicht bedient. Denn der am Dienstag - am Todestag von Albert Einstein - im Alter von 76 Jahren verstorbene Astrophysiker und Mathematiker hatte auch eine Liebe zur Popkultur. Ob als Zeichentrick-Figur oder im Weltall: In zahlreichen Filmen und Serien spielte er mit oder war selbst Thema. Sein größter Wunsch - die Rolle des Bösewichts in einem James-Bond-Streifen - blieb aber unerfüllt.