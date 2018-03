Die besten Partys zum St.Patricks Day

Am St. Patrick’s Day 2018, der mit dem 17. März heuer auf einen Samstag fällt, verwandelt sich die gesamte Ottakringer Brauerei (16., Ottakringer Platz 1) zum bereits 7. Mal in das größte „Pub“ des Landes. Am PADDYSFEST 2018 erleben einmal mehr tausende St. Patrick’s Day Fans mit 5 Live-Bands und der Shamrock Dance Company Vienna sowie einer knappen Tonne DJs auf bis zu 5 Floors inkl. Silent Disco, grünem Bier und vielem mehr einen unvergesslichen St. Patrick’s Day.

Neben den DJ-Floors ist auch heuer der „Live-Floor“ wieder das Herzstück der Veranstaltung – urig wird es nebenan im „Pub“ Floor, wo die Bands unplugged inmitten der Gäste jammen und gleichzeitig ein innovatives „Pub-Quiz“ stattfindet (streamquiz.at).