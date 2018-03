Twerdy: „U-Bahn-Star“ mit Liebe zum Folk-Pop

Twerdy ging nach London, feilte an ihren Songschreiberkünsten, lernte Musiker kennen, fing mit Straßenmusik an. „Teilweise war das eine harte Zeit, weil ich zunächst ohne Verstärker gespielt habe“, erinnerte sich Twerdy. „Die Kälte im Winter hat mir auch zugesetzt. Aber auf der Straße bekommst du das ehrlichste Feedback, es bleiben nur die stehen, denen es gefällt.“ Bis zur Geburt ihrer Tochter zog Twerdy in einem VW Bus durch Europa und sang in den Straßen großer Städte. „Ich liebe diesen Moment, wenn ich den ersten Ton singe und die Leute stehenbleiben.“