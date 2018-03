Eröffnung mit „Murer“

„Schlächter von Vilnius“ haben seine Opfer im jüdischen Ghetto Franz Murer ob seines Sadismus’ und seiner Freude am Töten genannt. 1963 wurde ihm – auf Betreiben von Simon Wiesenthal – der Prozess in Graz gemacht, und trotz zahlreicher Zeugen, trotz einer erdrückenden Beweislast wurde der damalige Lokalpolitiker und ÖVP-Bauernbundvertreter freigesprochen. Was von einem beachtlichen Teil der Bevölkerung nicht als Skandal empfunden, sondern bejubelt wurde. Bis zu seinem Tod lebte Murer angesehen in Gaishorn am See in der Obersteiermark.