Causa BVT: Staatskrise - oder alles supersauber?

Ein Sachverhalt – zwei komplett konträre Deutungen

Soweit die spärlichen Fakten. Bemerkenswert ist, dass ein und derselbe Sachverhalt in zwei völlig verschiedene Richtungen ausgelegt wird, je nach dem, ob der Interpret regierungsfreundlich oder -feindlich gesinnt ist. Ob ein erbitterter, interner Machtkampf zwischen den Koalitionspartnern oder ein „lupenrein durchgeführter Einsatz“ - jeder scheint sich in der Causa BVT wie in einem Zuckerlgeschäft nach Belieben das rauszunehmen, was ihm selbst am besten schmeckt. Die Fakten sind indes derzeit noch so spärlich, dass sich seriöser Weise weder eine handfeste Staatskrise, noch viel Eigenlob rauslesen lassen.