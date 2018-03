Tod durch Überstunden: Spielebranche in der Kritik

In wenigen Ländern wird so viel gearbeitet wie in Südkorea: Laut OECD-Daten arbeiten die Koreaner im Jahr durchschnittlich 2069 Stunden – gut 400 mehr als die Österreicher. Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gehört Südkorea auch zu den Ländern mit der höchsten Suizidrate. Eine Häufung von Todesfällen unter Spieleentwicklern führt nun dazu, dass man sich in der Heimat von Megakonzernen wie LG, Samsung oder Hyundai intensiver mit den Folgen des sozialen Drangs zur Mehrarbeit beschäftigt.