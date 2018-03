Vonn siegt in Aare, aber Goggia krallt sich Kugel

Lindsey Vonn zeigte sich beim Weltcup-Finale in Aare erneut in Bestform und holte sich den Sieg in der Abfahrt, sechs Hundertstel vor Sofia Goggia. Die Italienerin sicherte sich damit die kleine Kugel mit nur drei Punkten Vorsprung im Abfahrtsweltcup. Dritte wurde Alice McKennis.