Chelsea-Coach Conte: „Wir müssen richtig leiden“

Bayern haben es eilig

Nach dem 5:0-Sieg in München ist das Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas für Alaba und Co. nur eine Pflichtaufgabe! Trainer Heynckes ließ dennoch nur den angeschlagenen Robben daheim, kann heute mit dem elften Sieg in Folge (van Gaal und Ancelotti haben zehn Erfolge) in der Königsklasse einen neuen Rekord aufstellen. Eilig haben es die Müncher vor allem nach dem Schlusspfiff. Da geht’s sofort zum Flughafen in Istanbul, eine Sondergenehmigung wurde beantragt, um 1.40 Uhr soll der Flieger wieder in München landen. Damit die Bayern mehr Regenerationszeit für das Liga-Duell in Leipzig haben.