Xbox-Schatzsuche: Wo sind die goldenen Bananen?

Am 19. März um 9 Uhr österreichischer Zeit wird auf der Website xbox.com/thebananaquest der erste Hinweis auf den wertvollen Schatz veröffentlicht. In den folgenden drei Tagen gibt es weitere mysteriöse Rätsel, insgesamt 15 an der Zahl, die Gamer und ihre bis zu vierköpfigen Crews zum Bananen-Schatz führen.