Shopping endet fatal: Auf die Hörner genommen!

Haarsträubende Szenen hat am Dienstag die Videoüberwachungsanlage eines Geschäftes in der Stadt Bharuch im Nordwesten von Indien aufgezeichnet. Die Bilder zeigen, wie eine nichtsahnende Frau von einem herumstreunenden Bullen auf die Hörner genommen und rund drei Meter hoch in die Luft geschleudert wird.