Amazon nun auch in Spanien von Streiks bedroht

In Spanien wollen kommende Woche erstmals Amazon-Beschäftigte in einen Streik treten. Die Arbeitsniederlegungen seien am Mittwoch und Donnerstag im Logistikzentrum in San Fernando de Henares nahe Madrid geplant, teilte die Gewerkschaft CCOO mit. Geplant ist demnach, dass gut 1100 Beschäftigte des Online-Versandhändlers die Arbeit niederlegen.