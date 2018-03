Netflix zahlte der Queen weniger als Prinz Philip

Die genaue Höhe der Gagen gab Netflix nicht bekannt. Im vergangenen Jahr hatte das Magazin „Variety“ die Bezahlung von Foy mit 40.000 Dollar (32.315,40 Euro) pro Episode angegeben. Auf einer Veranstaltung in Jerusalem erklärten die Produzenten, Smiths Hauptrolle in der BBC-Serie „Doctor Who“ in den Jahren 2010 bis 2013 sei ausschlaggebend für das höhere Salär gewesen.