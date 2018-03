Das fliegende Pferd tritt die Heimreise an

In neuen Metern Höhe schwebte die in Altötting gegossene Skultpur im Hof der Salzburger Residenz. 16 Tonenn schwer, fünf Meter lang und viereinhalb Meter hoch. Geschaffen vom polnisch-österreichischen Künstler Andjé Pietrzyk. Der Hinterrgund, dass die Skultpru in Salzburg hing: Das legendäre Ross mit seinem Reiter und Bezwinger im Rittersaal der Residenz wurde einst von Barockmeister Johann Michael Rottmayr gemalt.