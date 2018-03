Klimawandel gefährdet bis zu 50 Prozent der Arten

Die Erderwärmung wird zu einer ernsthaften Gefahr für die Artenvielfalt in besonders schützenswerten Erdregionen: In artenreichen Gebieten wie dem Amazonas oder Madagaskar seien bis zum Jahr 2080 25 bis 50 Prozent der Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht, heißt es in einer am Mittwoch in der Zeitschrift „Climatic Change“ veröffentlichten Studie.