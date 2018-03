Franz Ferdinand: Ein Relikt aus vergangenen Tagen

Am frühen Zenit ihrer Popularität füllten die Indie-Rocker Franz Ferdinand kurz vor Weihnachten 2005 die Wiener Stadthalle – vier Jahre später begeisterte man in der Grazer Helmut-List-Halle noch immer eine fünfstellige Zahl an Anhängern. Doch schon damals wurde schleichend klar, dass den Schotten der Sprung in die Zeitlosigkeit nicht wirklich gelang. Mit ihren feurigen, gitarrenlastigen Brit-Rock-Nummern erfassten sie Anfang des Millenniums das Lebensgefühl einer ganzen Generation und waren die wohl beste „The-Band“ ohne ein „The“ vor dem Bandnamen stehen zu haben. Mittlerweile sind sie aber zu einem Nostalgieprodukt eines kurzlebigen Trends geworden. Ein Relikt verblasster Zeiten, dass eine Party zwar noch immer zum Laufen bringen, sie aber nur mehr mit viel Stottern durch 90 Minuten tragen kann.