Sevilla kickt ManUnited aus der Champions League

Die Ausgangslage im Spiel änderte sich nach Wiederbeginn schnell. Kevin Strootman spielte Dzeko ideal in den Lauf und der 32-jährige Bosnier vollendete durch die Beine von Pjatow zur viel umjubelten Führung (52.). Sein vierter Saisontreffer in der „Königsklasse“, der erste vor eigenem Publikum, war damit klar der Wichtigste. Zehn Minuten später schnürte Dzeko beinahe einen Doppelpack, verfehlte diesmal aber das Gehäuse. Donezk versuchte in der Folge alles, auch in Unterzahl nach einem Torraub-Foul von Ivan Ordets an Dzeko (79.), das mit der Roten Karte geahndet wurde, blieb aber ohne Torerfolg.