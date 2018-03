Capitals und Salzburg vor Einzug ins Halbfinale

Die Titelfavoriten Vienna Capitals und Red Bull Salzburg stehen vor dem Einzug ins Halbfinale der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL). Der Titelverteidiger aus Wien besiegte am Dienstag die Innsbrucker Haie mit 4:3 nach Verlängerung, die Salzburger setzten sich gegen Dornbirn mit 5:4 durch. Beide gingen in der „best of seven“-Serie mit 3:0 in Führung und haben am Freitag den ersten Matchpuck.