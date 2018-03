ManU - Sevilla und Roma - Donezk JETZT LIVE

Manchester United sieht sich bereit, im Konzert der Großen mitzumischen. Nach vier Jahren Pause peilen die „Red Devils“ wieder den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Champions League an. Nach einem torlosen Remis im Hinspiel gegen den FC Sevilla soll im heimischen Old Trafford alles klar gemacht werden. Das Spiel läuft, wir berichten live (siehe Ticker unten) - ebenso wie über die Partie AS Roma gegen Schachtjor Donezk.