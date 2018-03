Pole wird nicht an Heimatstaat ausgeliefert

Erstmals in der Geschichte der Europäischen Union hat ein Mitgliedsstaat die Auslieferung eines per europäischem Haftbefehl gesuchten verdächtigen EU-Bürgers an dessen Heimatstaat verweigert. Konkret geht es um Irland, Polen und um den polnischen Staatsbürger Artur Celmer. Dieser wird wegen Drogenhandels gesucht und sitzt seit Mai in Irland in Haft. Nun hat der High Court in Dublin entschieden, dass die Auslieferung Celmers gestoppt wird - aus Sorge um die Unabhängigkeit der Justiz in Polen.